El servei Escolta Jove va impartir un taller de gestió emocional per a l’alumnat de 2n de batxillerat de l’Institut Montserrat Colomer de Sant Esteve Sesrovires. Escolta Jove és un programa d’acompanyament i assessorament per a adolescents i joves que està impulsat per la regidoria de Joventut. L’activitat a l’institut va estar presentada per Judit Guàrdia, tècnica de Joventut, i la sessió va ser dirigida per la psicòloga Judith Pérez. El taller de gestió emocional es va impartir en les classes de segon de batxillerat i es va concretar en treballar la relació i el mindfulness (plena consciència).