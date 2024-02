El surienc Mateu Peramiquel i Mar Puig, fundadors de WeColorMusic, han rebut el Premi Talent 2024 en la categoria d’Arts Escèniques. Ho fan per la combinació d’una trajectòria ascendent i exitosa en l’àmbit de les arts escèniques, de forma integral i amb un fort contingut social gràcies al musical «Alan», que ha aconseguit arribar a noves generacions d’espectadors gràcies a una temàtica d’interès i d’actualitat. «Alan» és un musical de nova creació dirigit per Mateu Peramiquel (composició musical) i Mar Puig (guió i direcció escènica) que fusiona la comicitat i la cruesa per posar sobre la taula temes com el respecte a la diversitat, el suport mutu i la salut mental.

Els Premis Talent són una iniciativa de la fundació Impulsa Talentum que, conjuntament amb un comitè organitzador específic, reconeixen trenta emprenedors, empreses i entitats de diferents sectors per les seves bones pràctiques, trajectòries i idees innovadores. Aquest any celebren la seva desena edició, i ho han fet amb el tradicional lliurament del guardó i entrevista als guanyadors dins del marc de la Fira ISE (Integrated Systems Europe).