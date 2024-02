L’artista multidisciplinària Empara Rosselló ofereix una experiència lúdica, formativa i terapèutica el pròxim, 25 de febrer, de 10 a 14 h, a Marganell. El curs intensiu tractarà sobre el mètode SMER, creat per Rosselló, en el qual se centra en l’ús del cos i la veu en el procés creatiu. Primer es farà una sèrie d’exercicis de desbloqueig i estiraments, després s’aplicaran exercicis específics del mètode, el massatge holístic i altres exercicis a mida segons el cas. L’objectiu és oferir coneixements teòrics i, sobretot, pràctics, fonamentals per dur a terme projectes artístics relacionats amb l’acció, la dansa, el teatre, entre altres. El curs és gratuït i només s’haurà de col·laborar amb 10 euros per l’espai. Reserves al correu emparrossello23@gmail.com