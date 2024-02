Unes quatre-centes cinquanta persones es van reunir a l’Ateneu Igualadí per gaudir del tradicional Concert Benèfic organitzat pel Rotary Club Igualada. El concert de Momo, que va ser un homenatge vibrant a la llegenda musical de Queen, va aconseguir recaptar al voltant de 15.000 euros en concepte d’entrades i donacions. D’aquí s’han de descomptar les despeses de contractació del grup i totes les altres, i el resultat anirà destinat al projecte «Veïnes per Veïnes» de l’entitat Dones Amb Empenta. El projecte té com a objectiu crear una xarxa de voluntàries i professionals per acompanyar les dones en situació de violència masclista en el seu procés de recuperació i reparació, oferint suport emocional i pràctic en diverses àrees de la seva vida quotidiana.