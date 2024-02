Solvia Store arriba a Manresa amb la seva primera botiga a la ciutat, al carrer de Pompeu Fabra 13, per oferir una amplia oferta immobiliària a partir d’actius bancaris, és a dir, habitatges a preu d’inversor. La inauguració va ser dijous passat dividida en dos actes, un al migdia on van assistir directius de l’empresa i un altre a la tarda, més distès i amb un aperitiu, obert al públic. En total, segons la companyia, entre 150 i 200 persones van passar per l’establiment, de 100 m2 i on hi treballaran quatre persones, per conèixer la seva proposta, orientada a aquelles persones que busquen adquirir el seu primer habitatge i disposen d’un pressupost modest i a les persones amb pisos ocupats la possibilitat de comprar-los a preu baix o de buscar un lloguer social per l’habitatge.