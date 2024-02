L’ONG martorellenca Mans Mercedàries celebra enguany el seu 25è aniversari i, en commemoració d’aquesta fita, va participar en la missa conventual al Monestir de Montserrat. Un grup de vint membres, format per la junta directiva de l’ONG, la cúria, la regidora de Teixit Associatiu, Cooperació i Participació, Àngels Sòria, voluntaris, socis i padrins, es van traslladar a Montserrat per explicar les arrels de l’entitat, venerar la Moreneta, i ofrenar el monestir. Durant tot l’any continuaran les activitats per commemorar l’efemèride, amb exposicions, concerts, trobades de voluntaris, xerrades i actes religiosos, a més del 30è Camp de Treball que tindrà lloc aquest estiu a Moçambic. En acabar el Camp de Treball 2024, l’ONG participarà també de la missa solemne de la Festa Major de Martorell, i a Santa Maria, on s’encarregarà de fer l’ofrena.