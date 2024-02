Més de 180 persones que han treballat en un moment o altre al Centre Hospitalari de Manresa han celebrat una trobada a la casa de colònies Dom Bosco de Castellnou de Bages. La iniciativa va sorgir de la metgessa Edurne Serra. A través de les xarxes de missatgeria es va anar escampant la idea fins que finalment es va poder celebrar a principis d’aquest mes. Hi van participar metges, infermeres, auxiliars, personal de la neteja i altres persones que van treballar a l’equipament sanitari i assistencial, tant abans com després de la fusió. N’hi havia que encara es mantenen en actiu a la Fundació Althaia. Hi va haver gent que fins i tot es va desplaçar de Mallorca per assistir a la trobada, que segons els assistents, va ser molt emotiva. Durant el dinar es va tenir un record pels fundadors del Centre Hospitalari.