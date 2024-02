Han passat uns dies des del dia 20 de gener quan es va fer volar l’Oreneta de la Pau des del centre terapèutic Valldaura, a Olvan. Aquesta setmana organitzadors de l’esdeveniment han anat a l’Ajuntament de Riells i Viabrea (a la comarca de la Selva), el municipi on va aterrar l’oreneta i no pas a a la platja de Riells de l’Escala com l’organització havia informat per error en un primer moment. L’alcalde de Riells i Viabrea, Josep M. Bagot, es va mostrar content d’haver recuperat l’oreneta, que va aterrar a dalt d’un arbre molt alt. Els organitzadors han expressat la satisfacció després d’aquest repte i volen agrair el suport per la recollida de les imatges de vídeo de Sergi Fernández, les fotografies d’Àngel Bujons d’ibderm.com i els radioaficionats, especialment Ricard Ortiz i Tino Algilaga que van fer el seguiment i va permetre informar del punt exacte d’aterratge per recollir l’oreneta. També va participar activament el fundador de Labdoo.org, Jordi Ros. Valldaura–Amalgama7 posarà a l’abast de tothom el contingut gràfic i vídeo.