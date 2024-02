La Biblioteca de Piera va acollir el primer col·loqui cultural emmarcat en el cicle «7 d’Experiències», el qual planteja conferències d’interès per a tots els públics cada dijous, a les 7 de la tarda, fins al març. La sala d’actes de l’equipament va omplir el seu aforament per la xerrada conduïda per la fotògrafa Pilar Aymerich, qui va oferir al públic un repàs de la seva trajectòria, acompanyada per l’historiador local, Antoni Escudero.