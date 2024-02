CaixaBank i el Baxi Manresa van signar, al pavelló del Nou Congost, un nou acord de col·laboració mitjançant el qual l'entitat financera serà partner oficial i soci financer del club per a la vigent temporada. A través d'aquest renovat compromís, l'entitat financera reforçarà el seu suport amb el club i la seva afició, donant eines per fer créixer el projecte esportiu i social d'una de les entitats esportives de referència al territori. Josep M. Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya, i Josep M. Herms, president del Baxi Manresa, van signar la renovació de l'acord que vincularà ambdues entitats per la temporada actual.