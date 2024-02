Més de tres-cents nens i nenes de vuit escoles de Manresa han visitat durant la primera quinzena de febrer l’exposició «Cuida’t les dents», al Casal de les Escodines de Manresa. La mostra tenia per objectiu potenciar els bons hàbits bucodentals als infants a través de les explicacions d’un monitor i de material educatiu atractiu per a l’alumnat. L’exposició «Cuida’t Les Dents» és una iniciativa de la Diputació de Barcelona que l’ha cedit un any més a l’Ajuntament de Manresa. Els centres educatius de Manresa que hi han assistit són el Col·legi Oms i de Prat, l’Escola Bages, l’Escola La Font, l’Escola La Renaixença, l’Escola Pare Algué, l’Escola Serra i Húnter, l’Escola Sant Ignasi i l’Escola Puigberenguer.