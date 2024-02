Fedac Manresa ha rebut, en el marc del projecte Erasmus plus «Free to be me», alumnes d’Itàlia per treballar la diversitat i la inclusió social. Després de tractar el desenvolupament i la història dels drets humans, l’alumnat ha treballat amb dos objectius: fer una exposició de fotografia creativa a la ciutat per celebrar la diversitat de la societat europea, i crear un himne per lluitar contra el «bullying» a les escoles. L’exposició es pot veure a la biblioteca del Casino fins al 26 de febrer. També van gaudir de diverses visites culturals a Manresa, Montserrat i Barcelona.