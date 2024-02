El programa «Max-Rock» de ràdio Sant Joan presentat per Jaume Estruch va celebrar el 40è aniversari de la seva primera emissió. Estruch, a l’esquerra de la fotografia, va estar acompanyat per seguidors de diverses generacions que no es van voler perdre aquesta efemèride. El programa de rock es pot escoltar tots els dijous a les 11 de la nit.