L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va incorporar un nou vehicle per a la neteja de la via pública per tal de reforçar el servei actual. Es tracta d’una màquina escombradora Hako CM 2250 i que des d’aquest mes de febrer l’empresa encarregada de la neteja viària podrà utilitzar per a reforçar les tasques de neteja de places i carrers. Aquesta nova màquina permet realitzar una neteja més eficaç, eficient i sostenible de la via pública, ja que té un motor de baixes emissions i un sistema hidràulic que comporta una reducció del soroll i del consum de combustible.