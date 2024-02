El teatre l’Ateneu igualadí es va omplir amb el concert benèfic contra el càncer infantil, organitzat per Amics de Sant Joan de Déu d’Igualada. En aquesta ocasió hi van participar la coral Gatzara, la coral Els Verdums i un grup de vent de l’escola municipal de música d’Igualada. La recaptació del festival anirà íntegrament al laboratori de recerca de l’hospital de Sant Joan de Déu. La xifra ja supera els 6.000 euros, però pot anar augmentant per la campanya de micromecenatge que continua oberta.