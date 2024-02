Aquest mes de febrer el Centre Excursionista Comarca de Bages va fer la sortida per Conèixer l’Entorn visitant un lloc clàssic de la comarca, la font de les Tàpies. Els caminaires van sortir del llac de Navarcles i per la colònia Galobart van enfilar un corriol per la serra de Salavés fins a la font de Tàpies, després de passar per sobre de l’espectacular salt i per la bonica roureda van continuar cap al raval de l’Oller per travessar la carretera de Calders. Un cop a la cinglera de la Deu van poder observar els meandres del riu Calders, la resclosa del molí de la Pólvora i un cop travessat el llac i pel canal de Cal Tàpies van arribar al final de l’excursió.