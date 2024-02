El teatre l’Ateneu d’Igualada va acollir la conferència «El dormir, font de salut» a càrrec del doctor Eduard Estivill. La xerrada organitzada per AUGA (Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia) va atraure un nombrós públic. Estivill va explicar que el son és un hàbit que es pot entrenar amb unes bones rutines per descansar millor. També va parlar, amb molt sentit de l’humor, de les persones que ronquen i va donar solucions per resoldre-les.