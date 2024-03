Vint-i-un pintors van participar enguany en l’edició número trenta-cinc del concurs de pintura ràpida Joan Campoy de Capellades. Una de les novetats més destacades d’aquesta convocatòria ha estat la creació d’un nou premi: la votació popular. El primer quadre més premiat s’endurà un val de 250 euros en compres a Capellades Comerç i el segon, un altre de 150 euros. L’exposició dels quadres es pot visitar a Casa Bas on es podrà dipositar el vot en una urna. El jurat va escollir el quadre de Julio García com a guanyador del Premi Capellades amb la temàtica «edificis singulars de Capellades», amb una dotació econòmica de 500 euros. El primer premi de modalitat lliure va ser per Aida Mauri amb un premi de 500 euros; el segon amb 400, per a Antonio Mariscal; el tercer, amb 300 euros, per a Joan Josep Català; el quart, amb 200 euros, per a Mercè Humedas; i amb una dotació econòmica de 100 euros, per a Abel Florido, amb el cinquè premi.