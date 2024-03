L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha iniciat diferents sessions formatives sobre violències masclistes, dirigides als entrenadors i entrenadores de les diferents disciplines esportives del municipi, per tal que disposin d’eines per a treballar amb els infants i joves a qui dirigeixen. Aquestes sessions estan basades en la guia «Una història quotidiana», elaborada per l’Ajuntament i la cooperativa Candela, on s’ofereixen eines per a detectar les violències masclistes i saber com actuar davant d’elles. Les tècniques d’aquesta entitat són les encarregades de dirigir aquestes sessions que ja han realitzat els tècnics dels equips de futbol del municipi i que pròximament realitzaran altres entitats.