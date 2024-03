Una setantena de veïns i veïnes de Castellví de Rosanes van descobrir el patrimoni arquitectònic de Reus en la sortida organitzada per la regidoria de Cultura per visitar aquesta ciutat i un dels seus edificis més emblemàtics, la Casa Navàs. L’immoble va ser dissenyat per Lluís Domènech i Montaner i és un dels millors exemples del modernisme a escala europea, del qual destaca la conservació dels espectaculars interiors i de la decoració, que es mantenen intactes des de la seva estrena ara fa més d’un segle. La jornada, que també té per objectiu generar un espai de convivència entre veïns i veïnes dels diferents barris de Castellví de Rosanes, es va cloure amb un àpat de germanor a prop de Valls abans de tornar cap al municipi, i que va incloure el producte més típic de l’hivern a la zona, el calçot.