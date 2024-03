Castellví de Rosanes ha renovat el seu compromís amb la informació de qualitat a visitants i amb la sostenibilitat turística a través dels distintius de Punt d’Informació Turística (PIT) i Compromís de Sostenibilitat Biosphere, lliurats recentment pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Per una banda, el Celler Ramon Canals s’ha acreditat per segon any consecutiu amb l’exigent segell Biosphere de sostenibilitat, mentre que tant l’Ajuntament com el restaurant Mas Sunyol continuen formant part de la xarxa PIT del Baix Llobregat, on les persones que visiten Castellví de Rosanes poden trobar tant informació sobre què fer al municipi com recursos sobre altres atractius turístics comarcals. El lliurament es va fer a Esplugues de Llobregat.