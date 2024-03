Una vintena de persones coneix el jaciment de les Tombes de Sant Genís

Més d’una vintena de persones van participar en la caminada per conèixer el jaciment de les Tombes de Sant Genís, a Sant Fruitós de Bages. La caminada circular va ser conduïda per Jordi Julià, del Col·lectiu de Recerca Històrica, i a banda de les Tombes també va fer parada a la Torre del Sanmarti, en els vestigis de l’església de Sant Genís, en un pou de calç i a la fassina de la Masia de les Oliveres. Aquesta activitat es troba emmarcada dins el projecte de «Descoberta del patrimoni santfruitosenc» que cada mes va desvetllant un element patrimonial del municipi i que correpon a la temàtica del calendari de 2024 editat per l’Ajuntament.