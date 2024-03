Gemma Lienas visita l’alumnat de l’Institut Cal Gravat en el marc del Dia de la Dona

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, l’Institut Cal Gravat de Manresa va rebre, dilluns 18 de març, la visita de l’escriptora i diputada del Parlament de Catalunya Gemma Lienas i Massot, la qual ostenta una medalla Francesc Macià al Treball per les seves aportacions a la literatura catalana i per la seva lluita feminista. L’autora, qui plasma una marcada visió de gènere als seus llibres, va fer dues xerrades, promogudes pel Grupo Planeta - Infantil & juvenil, als alumnes de 2n d’ESO, sobre el seu llibre “Así es la vida, Carlota”. L’obra, menció d’honor de l’IBBY (International of Books for Youth) el 1990, forma part de l’itinerari lector del Departament de Llengua i Literatura Castellana del centre educatiu.