L’Escola Oficial d’Idiomes de Manresa va ser present a la 25a Francophonie

El professorat i l’alumnat de francès de l’Escola oficial d’Idiomes de Manresa va assistir a les activitats organitzades per celebrar la Francophonie a Manresa. El grup va tenir l’oportunitat de parlar del seu centre i destacar la seva nova ubicació a partir de setembre a l’institut Lluís de Peguera. La 25a Francophonie a Manresa va homenatjar Anna Rotllan. Rotllan, que va morir el juliol de l’any passat, va ser catedràtica de francès de l’Institut Lluís de Peguera, copresidenta de l’Associació de Professors de Francès de Catalunya i l’ànima d’una festa que va fer gran any rere any.