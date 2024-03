En el marc de la caminada mensual que programa el guia local Josep Biosca, des del Casal Cívic i Comunitari de Sant Joan de Vilatorrada, quasi una seixantena de persones van visitar a l’empresa Pirelli de Manresa, en la qual treballen un centenar de persones. A causa del gran interès despertat, van haver de ser dos els grups que en dies diferents van visitar la factoria. El grup va arribar a l’entrada del gran recinte on el guia de l’empresa, Pere Artigas, va explicar la història de la Pirelli manresana durant un recorregut de tres hores. El grup va visitar les espaioses naus atapeïdes per milers de neumàtics, que diàriament es distribueixen a Espanya i Portugal. També van veure l’antiga turbina i van baixar al refugi construït l’any 1938 per la guerra civil, el qual tenia una capacitat per a tres-centes persones, però que mai va ser utilitzat. El grup va visualitzar dos documentals de la història i el procés dels neumàtics.

Sortida del grup de caminades del Casal Cívic Comunitari de Sant Joan a les instal·lacions de Pirelli | ARXIU PARTICULAR / arxiu particular