Julio García i Mercè Humedas guanyen el vot popular del Concurs de Pintura Ràpida Joan Campoy

El dissabte, 24 de febrer, va acollir la 35a edició del Concurs de Pintura Ràpida Joan Campoy. Enguany, es va estrenar amb la novetat del premi popular. Durant tots els dies d’exposició a Casa Bas, els visitants van votar les dues obres que més els han agradat. Finalment, cent quinze persones van votar i va resultar guanyadora l’obra «Carrer d’Amador Romaní (’Fondo’)» pintat per Julio García . El jurat va coincidir amb el criteri del públic, ja que va ser escollida com a guanyador del Premi Capellades. El pintor s’enduu un val de 250 euros per gastar a les botigues associades a Capellades Comerç. La segona obra més votada va ser «un tros del jardí de Casa Bas» pintat per Mercè Humedas, quarta classificada de la categoria general del concurs. En aquest cas, el premi són 150 euros també per gastar a les botigues associades a Capellades Comerç.

«Carrer d’Amador Romaní (’Fondo’)» pintat per Julio García va ser l'obra guanyadora / ajuntament de capellades