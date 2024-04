Texpol i Althaia col·laboraran per impulsar la innovació i el desenvolupament de nous productes sanitaris

La Fundació Althaia i l’empresa Texpol van signar un conveni de col·laboració per sumar esforços i estrènyer vincles que permetin que les dues entitats tirin endavant projectes d’interès comú vinculats al coneixement, la promoció de la salut i la innovació. Amb la formalització de l’acord, l’empresa Texpol també es compromet a participar en els projectes de mecenatge d’Althaia de forma recurrent a través de la seva Responsabilitat Social Corporativa (RSC). D’aquesta manera, en un futur entrarà a formar part a la comunitat d’amics d’Althaia. La intenció de les dues entitats és treballar conjuntament en el disseny i realització de proves per desenvolupar i testar nous materials i productes sanitaris d’un sol ús. En aquest sentit, professionals de la Fundació Althaia han visitat recentment les instal·lacions de Texpol per conèixer de primera mà els productes que elaboren.