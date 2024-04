La Festa de l’Esport d’Esparreguera celebra amb èxit de participació la seva primera edició al Parc de la Vila

La primera edició de la Festa de l’Esport va donar el tret de sortida a la Setmana de l’Esport d’Esparreguera. L’esdeveniment va aplegar centenars de persones que van poder gaudir de la pràctica de diferents modalitats esportives, des de futbol a bàsquet, rugbi, vòlei, handbol, tennis taula o escacs, i també gaudir amb activitats lúdiques per a infants de totes les edats com tallers, inflables, un circuit d’alçada i un parc infantil. A més, també hi havia punts d’informació d’una vintena d’entitats, clubs i centres esportius de la vila per donar a conèixer la seva oferta esportiva a les persones visitants i alhora promocionar les activitats que proposaven durant aquesta Setmana de l’Esport.