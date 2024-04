Aprendre les eines per a relacionar-se amb l’administració pública a Puig-reig

Un total de catorze assistents va participar en el curs «Eines per a relacionar-se amb l’administració pública» organitzat per l’Associació de Desenvolupament del Berguedà (ADB). El curs va abordar temes rellevants en l’àmbit de la seguretat i l’ús eficient dels serveis en línia de les administracions públiques. Un dels aspectes destacats de l’esdeveniment va ser la col·laboració del Consell Comarcal, qui va assistir per facilitar als participants la tramitació dels certificats digitals, amb la instal·lació de l’IDCAT mòbil i certificat digital per part de tots els alumnes.