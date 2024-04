L’Ajuntament de Manresa homenatja a l’àvia Pilar Huguet Viñals pel seu centenari

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i la regidora de Drets Socials i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, Mariona Homs Alsina, van visitar dilluns Pilar Huguet Viñals, per felicitar-la pels seus cent anys i li van lliurar un ram de flors i un obsequi en nom del consistori. La visita es va celebrar al carrer Pep Ventura, on resideix. L’homenatjada va estar acompanyada de tota la seva família que no es va voler perdre aquesta celebració tan especial. Pilar Huguet Viñas va néixer a Manresa el 15 d’abril de 1924. Ha viscut gairebé sempre a Manresa, primer al carrer Santa Llúcia, després al carrer Joc de la Pilota i els darrers 30 anys al carrer Pep Ventura. Durant la Guerra Civil va viure dos anys a Fontsagrada (Pallars Jussà). És vídua, té dues filles, cinc nets i sis besnets.