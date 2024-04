Taller d’alimentació saludable a Dusfort, Calonge de Segarra

El local El Forn de Dusfort, a Calonge de Segarra, va acollir un taller sobre alimentació saludable enfocat a la gent gran. Els assistents van aprendre a fer àpats equilibrats i van conèixer les bases de l’alimentació i els hàbits per a un envelliment saludable. El taller, gratuït i impartit per Funbrain, va ser organitzat per l’Ajuntament de Calonge de Segarra amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.