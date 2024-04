Oberta la convocatòria pel concurs de cartells de les Festes del Roser de Vallbona d’Anoia

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia convoca una nova edició del concurs de cartells per a esdevenir la imatge gràfica de les Festes del Roser. Hi poden participar totes les persones majors de 14 anys. El format del cartell haurà de ser en Din A4 vertical. Serà necessari entregar una còpia original en suport informàtic. L’ús de colors i la tècnica artística són lliures. El cartell haurà d’incorporar el text següent: «Festes del Roser - 17, 18, 19, 20 i 21 de maig de 2024». El primer premi està dotat amb 200 euros; el segon, amb 100 euros; i amb 50 euros, el tercer premi. Les persones interessades poden consultar les bases del concurs a la web del consistori. El termini per participar finalitza el 4 de maig a les 2 de la tarda.