Les escoles abrerenques visiten l’exposició «La vida de l’aigua»

Els grups de sisè de les escoles Francesc Platón i Sartí, Ernest Lluch i Josefina Ibáñez d'Abrera van visitar l'exposició «La vida de l'aigua» en el nou Espai Artístic Pere Torres d'Abrera. «La vida de l'aigua', elaborada per la Diputació de Barcelona, explica el cicle de l'aigua en aquests moments tan rellevants de sequera. Destaca el valor que té l'aigua i com hem de fer per dur a terme una gestió sostenible. L'exposició s'obre avui per a tota la ciutadania, de 10 a 1, i restarà oberta tots els dissabtes, fins al dia 25.