El Consell Comarcal del Solsonès va aprovar en la darrera sessió plenària, celebrada el dijous passat, la declaració de les fonts de Lladurs i el pont de l’Afrau com a bé cultural d’interès local (BCIL).

La petició la va realitzar el consistori de Lladurs uns mesos enrere. «Són dos punts que, tant per la seva història com per la seva importància arqueològica, considerem que mereixen el reconeixement de bé cultural d’interès local», va assegurar l’alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, a Regió7. Segons explica el batlle, la intenció del consistori de Lladurs i el de Solsona, propietari de les fonts de Lladurs, és que esdevinguin dos espais visitables i que es pugui crear una ruta que uneixi els punts més rellevants del sistema d’aigües que històricament ha connectat els dos municipis.

El pont de l’Afrau és un aqüeducte que, salvant el torrent de l’Alzina, va ser bastit durant els anys 1758-1762 pels mestres de cases Pau i Jeroni Peró amb l’objectiu de fer arribar l’aigua de Lladurs a Solsona. Amb el pas dels anys se n’han fet petites restauracions i és visitable, però se’n vol millorar la seguretat i l’accés. «Ens agradaria que s’hi pogués fer algun pas d’accés segur i alternatiu que permetés passar a peu per sobre, ja que actualment és un perill perquè és molt alt i no hi ha cap mesura de seguretat», assegura el batlle de Lladurs.

Pel que fa a les fonts de Lladurs, i tal com assegura Rovira, no és la zona de pícnic propera al castell que molta gent es pensa que és, sinó que és una mina subterrània on començava la captació d’aigua. Actualment està tancada i no és visitable. «Ens agradaria que es pogués adequar i donar-ho a conèixer perquè la gent es faci una idea de la complexitat que suposava portar l’aigua de Lladurs a Solsona», assegura Rovira.

«A part d’aquests dos tenim pensat demanar que es cataloguin com a BCIL diversos punts de Lladurs, entre els quals hi ha les antigues parròquies del municipi i alguns punts com petites capelles romàniques que estan en un estat deplorable. Volem mirar de fer-ne tasques de conservació per mantenir-ho», assegura Rovira.