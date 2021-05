El sector de l’automoció serà un dels reclams d’aquest cap de setmana a Solsona. Els concessionaris de la ciutat i de la comarca no faltaran a la cita que els permet mostrar els models més destacats de les principals marques.

L’exposició de vehicles serà a la plaça del Camp i al passeig Pare Claret, on també s’hi ubicaran una desena d’expositors industrials d’empreses de la comarca, i unes vuit parades d’artesania (alimentació i altres productes).

Els concessionaris que tindran expositor a la fira són deu, una xifra que en aquest cas no varia respecte les altres edicions perquè, tal com explica Pere Obiols, tècnic de Fires del Consell Comarcal del Solsonès, «l’automoció ja és sempre a nivell comarcal, i per tant no hi ha reducció pel que fa al nombre de participants». Sí que n’hi ha en el nombre de vehicles que s’hi podran veure, que en aquesta ocasió no arribaran al centenar. «Cada concessionari portarà pocs cotxes, perquè hi pugui haver espai i no hi hagi aglomeracions». En total se’n podran veure una setantena. Es tracta de vehicles nous i seminous, amb una antiguitat màxima de tres anys.

L’espai d’automoció garantirà també la seguretat dels visitants, detalla Pere Obiols: «Els concessionaris tenen molt clar que cada vehicle que ensenyin s’ha de desinfectar».

El sector valora positivament poder tenir presència a la Fira de Sant Isidre, ja és un bon aparador. A més, per tal de potenciar les vendes, se sortejarà un descompte de 1.000 euros entre tots aquells que comprin un vehicle aquest cap de setmana de fira a la plaça del Camp.