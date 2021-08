L’Ajuntament de la Coma i la Pedra treballa per construir un dic a la capçalera del riu Mosoll, afluent del Cardener, concretament a la forest comunal Muntanya Pedra. Els treballs, que tenen un cost de 291.872,57 euros, consisteixen en la construcció d’un dic de 6 metres d’altura i de 40 metres de secció de desguàs, fet amb gabions de pedra.

És el quart construït a la llera del riu i està ubicat al punt on conflueixen les aigües d’una superfície de 34 hectàrees. Permetrà fer front als processos erosius més greus que presenta actualment aquesta conca i que es troben a la zona de capçalera del riu.

Paral·lelament, s’està treballant en una altra actuació per protegir els marges del riu Cardener a l’altura del municipi per estabilitzar els trams que concretament no presenten protecció. Els treballs corresponen a la quarta fase d’un projecte de restauració hidrològic forestal redactat el 2004, del qual ja se n’han executat les tres fases anteriors. Es treballa per construir una escullera de protecció amb llindars en un tram de 400 metres i la creació de tres dics amb estructures de fusta i pedra a la desembocadura del torrent del marge dret al riu Cardener, a l’altura del Molí de Dalt.

També es faran obres de millora de l’entorn, com la col·locació d’una barana de fusta i la restauració de la paret de pedra seca que hi ha al camí. Aquesta segona intervenció tindrà un cost de 399.689,15 euros.

Les actuacions són finançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el 50% i pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. Les obres van començar el juny i es preveu la seva finalització per a la tardor del 2021.