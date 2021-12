L’equip de treball del pressupost participatiu de Solsona ha apostat per millorar l’entorn del Casal Cívic i la Sala Polivalent i l’enllumenat públic a diversos espais de la ciutat per als exercicis 2022 i 2023. Aquest mes s’ha dut a terme la cinquena sessió del procés, consistent en la validació tècnica de les propostes i concreció de les actuacions definitives per invertir un total de 100.000 euros durant dues anualitats.

L’obra de més envergadura per a l’any vinent és l’eliminació de barreres arquitectòniques al passeig de la Sala Polivalent que passa per davant del Casal Cívic i la millora del parc infantil, amb una inversió aproximada de 30.000 euros. Durant el mateix exercici, es considera necessari millorar l’enllumenat al carrer de la Creu (5.200 euros), adjacent al parc de l’Hort del Bisbe i actualment sense instal·lació, al mateix parc en si (6.550 euros), que requereix una renovació dels fanals, i a l’espai de davant l’ajuntament (600). Finalment, s’ha prioritzat la millora de la senyalització de la ruta circular a peu a l’entorn de Solsona (4.588 euros). Plaques solars en un equipament municipal Per al 2023, es considera prioritari instal·lar una dotzena de punts de llum al camí de la ribera entre la Xelsa i la cruïlla amb el camí de la Creu Blanca. Els fanals funcionaran amb un sensor de presència. Aquesta actuació suposarà una inversió prevista de 31.837 euros. L’altra obra serà la instal·lació de plaques fotovoltaiques en algun dels equipaments municipal (18.162 euros) per aconseguir un estalvi en el consum energètic. Entre el recull de propostes que van arribar a valorar-se, tot i no incloure’s en la selecció final una vegada realitzats el debat i les votacions finals, hi ha el condicionament d’un camí per a bicicletes i vianants fins als polígons industrials; el condicionament d’una zona d’esbarjo per a gossos al Camp del Serra i el d’un aparcament per a autocaravanes. Amb tot, són iniciatives que l’Ajuntament solsoní ja té programades o damunt la taula. Aquesta ha estat la quarta edició del pressupost participatiu que impulsa la regidoria de Participació, amb la dinamització tècnica de L’Arada i Raiels i la col·laboració dels Serveis Tècnics Municipals, en la qual han pres part una vintena de persones escollides aleatòriament del padró municipal d’habitants. La darrera trobada d’aquest equip de treball es convocarà l’any que ve per fer el seguiment i la valoració de l’execució dels projectes seleccionats.