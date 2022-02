Els solsonins tenen ganes de Carnaval. Ho constata la bona resposta de públic que ha tingut la projecció del documental del Carnaval de Solsona que repassa els cinquanta anys de la festa (1971-2020). Es tracta d’una producció de gairebé tres hores de durada que posa èmfasi «en com neixen les tradicions, com arrelen i com arriba un moment que esdevenen inqüestionables», remarca Xavier Puig, director del documental, realitzat per Elsabeth Produccions.

L’estrena es va fer ahir a la tarda al Teatre Comarcal de Solsona, on avui, a les 5, hi haurà una segona sessió. Entre els dos dies s’han venut més de 500 entrades, la qual cosa pràcticament ha permès omplir el teatre. Ho aplaudien tant el president de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, Gerard Argerich, com Eladi Sànchez, que n’és membre: «Estem molt contents tant del resultat del documental com de la bona acceptació que ha tingut aquest acte previ al Carnaval de Solsona».

El documental «reflecteix molt bé què és la festa i què simbolitza per a nosaltres. I no només com es viu al carrer sinó també la feinada què hi ha al darrere per organitzar els actes», apunten. El primer capítol fa una introducció dels orígens de la festa i n’hi ha set més, un per a cada dia de la setmana de Carnaval. Les imatges es combinen amb veus de persones que van contribuir a recuperar la festa i que expliquen com van sorgir les primeres comparses i com es van anar creant els gegants, dos elements clau del carnestoltes solsoní. També intervenen en el documental persones que al llarg dels anys han treballat per mantenir viva la festa i transmetre-la de generació en generació, amb nous elements i nous tarannàs. En total hi tenen veu uns quaranta protagonistes. I també hi han participat una cinquantena de músics per interpretar les peces que sonen al Carnaval. Xavier Puig destaca que la música «és un dels aspectes centrals del documental».

El projecte es va començar a gestar el 2019, ara ha vist la llum, i ja quedarà «com un patrimoni molt valuós», assegura Eladi Sànchez.