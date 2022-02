El bestiari del Carnaval de Solsona ja té dues figures més. Des d’ahir, l’Onada i la Flama ja formen part de la imatgeria festiva del Carnaval després que sortissin dels ous davant de la multitud de gent que va participar en l’últim ball d’assaig abans dels dies forts de la festa solsonina per excel·lència.

Els dos nous gegants són els fills de dues figures ja existents en la imatgeria festiva de la ciutat, la Draca i l’Espedrera. De fet, la seva imatge està clarament inspirada en elles. El seu descobriment es va produir durant els ballets celebrats ahir a la Sala Polivalent. Quan va arribar el torn de l’Espedrera, el personatge de la Llum va convidar els infants a picar fort a terra per fer trencar els ous que contenien els nous gegants. Després de presentar-se al món, l’Onada i la Flama van fer el seu primer ballet juntament amb la seva mare, l’Espedrera.

La creació d’aquests dos gegants va ser una iniciativa de la comparsa dels Espedrers durant la pandèmia. De fet, tot el procés ha anat acompanyat d’un projecte de promoció del comerç local i també d’un projecte educatiu en el que han participat les escoles de la ciutat.

Es tracta dels primers gegants que s’han creat a través de la participació d’infants de la ciutat. Des de l’anunci de la seva creació, es va convidar els infants a fer dibuixos sobre com havien de ser les dues figures. Per altra banda, els noms van sorgir d’una primera llista d’opcions realitzada pels mateixos alumnes de les escoles solsonines, que després es va sotmetre a votació per a tota la població a través del web de la comparsa.

Escalfant motors

A més del ball d’assaig que va omplir la Sala Polivalent ahir al vespre, durant el matí van tenir lloc les enramades, a través de les quals s’engalanen els carrers de la ciutat amb tot de colors i elements humorístics de cara a la celebració del Carnaval.

Després de tots els actes previs com els d’ahir, la presentació del documental i l’Entrega de Bojos, aquest dijous començarà de forma oficial el Carnaval. Serà llavors quan es resoldrà la situació del rei Carnestoltes, que en l’edició virtual de l’any passat va ser segrestat. L’arribada del rei de la festa es durà a terme de forma normal per l’avinguda del Pont i la seva identitat no serà coneguda fins llavors. També es desconeix encara la identitat del mata-ruc d’enguany.