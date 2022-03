El Teatre Comarcal acull aquest dissabte la projecció de la pel·lícula «Cruella» a proposta del Consell d’Adolescents de Solsona. És una activitat gratuïta organitzada per l’Oficina Jove del Solsonès i l’Ajuntament.

Es tracta d’un acte organitzat arrel d’una demanda del Consell d’Adolescents de la ciutat i es recomana al públic a partir de 12 anys. De fet, aquesta projecció és una prova pilot i, en cas que funcioni, es programaran més pel·lícules per als joves.

La pel·lícula està protagonitzada per Estella, interpretada per Emma Stone, que és una estafadora jove i creativa que s’associa a dos lladres per sobreviure als carrers del Londres dels anys setanta. Però la seva vida dona un tomb quan una llegendària dissenyadora descobreix el seu talent per la moda.