L’Ajuntament de Pinell de Solsonès ha portat a terme una reorganització dels usos de les diferents estances que componen l’edifici consistorial per optimitzar-ne el rendiment i habilitar una zona com a habitatge.

El magatzem que hi havia dins el local social s’ha condicionat com a cuina. Així, aquest espai fa la funció de cuina per a l’escola i el local social fa de menjador escolar.

Per altra banda, l’antic pis que feia la funció de menjador escolar s’ha adequat perquè pugui ser habitat. Actualment ja hi viu una família jove de dues persones amb un nadó d’un any.

La voluntat de l’Ajuntament de Pinell amb aquesta actuació és potenciar el repoblament del municipi i assegurar també la continuïtat de l’escola.