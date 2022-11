El Port del Comte encara la temporada amb preocupació pel sobrecost energètic

L’estació d’esquí del Port del Comte ja prepara una nova temporada d'hivern. Enguany el repte és disminuir el consum energètic de l’estació, que ha triplicat el cost que tenia dos anys enrere. "Estem preocupats pels sobrecostos, han augmentat i es preveu que ho continuaran fent, per això hem hagut d’incrementar una mica el preu del forfet", explica M. Àngels Pubill, treballadora de l’estació.

La previsió, però, és seguir mantenint oberta l’estació com els altres anys, adaptant-se a les condicions meteorològiques del moment. Aquesta temporada s’han dut a terme millores tant a les pistes com en els serveis. Així com s’ha apostat per mesures que afavoreixen la sostenibilitat.

En aquest sentit, els residus vegetals de la neteja del bosc s’aprofiten com a biomassa per a protegir les zones amb alt risc d’erosió. A més, s’ha potenciat l’estalvi d’aigua a través de sistemes de recuperació de l’aigua del desglaç i de la pluja per generar neu. Seguint en aquesta línia, l’energia consumida a l’estació prové de fonts renovables, concretament solar i hidràulica.

Pel que fa a les infraestructures, s’han instal·lat més de 700 metres lineals de tanca de paraneus, s’han netejat i consolidat els talussos de les pistes, s’ha fet el manteniment general de totes les instal·lacions, s’han senyalitzat les pistes, s’han construït murs de contenció per evitar la caiguda de pedres a la pista i s’han recobert diversos talussos amb terra vegetal. Tanmateix, s’han sembrat les pistes per millorar l'estabilitat i manteniment de la neu i assegurar així una millor conservació del mantell de neu a l’hivern.

La temporada passada l’estació va fer una inversió de 600.000 euros en diverses millores, entre elles la compra de nou canons de producció de neu. Pubill, destaca que "va ser una inversió molt positiva, els nous canons són un estalvi energètic".

El Port del Comte, oberta al 1973, és l’estació situada més al sud de Catalunya i no està gestionada per la Generalitat. "Com que és privada, no tenim tantes ajudes, depenem dels propis recursos", detalla la treballadora de l’estació.