Cremar el sotabosc de forma controlada redueix el risc del bosc a la sequera i els incendis, segons ha demostrat un estudi fet per investigadors del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i el CREAF.

El treball pretenia entendre millor l'efecte de diversos tractaments forestals en la resistència de boscos de pinassa enfront de la sequera i els incendis, i han comprovat que el sotabosc juga un paper rellevant.

Els tractaments forestals estudiats van incloure aclarides de diferent intensitat, tractament mecànic del sotabosc i crema prescrita de les restes.

En tres localitats de la xarxa de parcel·les demostratives del Centre de la Propietat Forestal a la comarca lleidatana del Solsonès, els investigadors van esbrossar mecànicament el sotabosc i van fer dos tipus d'aclarides. A més, en una meitat de cada zona van fer una crema prescrita de les restes.

Cinc anys després dels tractaments forestals, han avaluat els efectes de la gestió sobre el risc d'incendi i la disponibilitat d'aigua per als pins de major altura mitjançant simulacions a partir de dades de camp que van incloure l'estructura forestal a escala arbòria i de sotabosc.

Els resultats evidencien que quan el sotabosc s'ha tractat amb crema prescrita, la resistència dels boscos és major, i indiquen que els tractaments forestals contribueixen a la resistència del bosc a ambdues pertorbacions en comparació de la no gestió.

"Les cremes prescrites redueixen el creixement del sotabosc durant els anys que segueixen a la gestió i, per tant, també redueixen la competència per l'aigua que el sotabosc suposa per als arbres i la quantitat de combustible disponible que pot cremar durant un incendi", han especificat els investigadors.

Els resultats d'aquestes simulacions es comprovaran en un futur analitzant el creixement i l'eficiència en l'ús de l'aigua dels arbres de major altura en anys secs en funció del tractament.

"Crèiem que la intensitat d'aclarida seria el factor de més influeix en la vulnerabilitat del bosc a sequeres i incendis, però les simulacions van indicar que el sotabosc també juga un paper molt important: el tractament que més contribueix a la resistència és el que combina l'aclarida de l'arbrat amb la crema prescrita del sotabosc", ha resumit la investigadora del CTFC Lena Vilà.

Ara, en el marc del projecte HoliSoils, estan estudiant si la crema de restes té efectes no desitjats sobre el sòl.