L'Associació de Festes del Carnaval de Solsona ha organitzat un concurs obert a la ciutadania per buscar un nou bramador. Es tracta d’una de les figures més carismàtiques de la festa que s’encarrega d’imitar el bram del ruc després del sermó satíric, que es pronuncia durant la mateixa nit en què se celebra la tradicional penjada del ruc. Fins ara, aquest paper el protagonitzava el solsoní Marc Arnau, que ha decidit cedir el relleu després de gairebé una dècada, amb l'objectiu de democratitzar el procés d'elecció d'aquesta figura.

El president de l'Associació de Festes del Carnaval, Àlex Vilanova, explica que és la primera vegada que s'obre un procés participatiu per esdevenir el bramador oficial de la festa, una icona que fins ara l'havien representat persones estretament vinculades al Carnaval. Entre els bramadors històrics, destaquen Josep Alzina, que va protagonitzar les bramades del Carnaval fins a l'any 2000, o Mario Vilaginés, més conegut com el Mario de Cambrils, que hi va ser durant tretze edicions fins a cedir el relleu a Arnau l'any 2013.

Amb el temps, la 'bramada' ha esdevingut un dels moments àlgids del Carnaval de Solsona, juntament amb la proclamació del Mata-ruc d'Honor. "La figura s'ha popularitzat fins al punt que molts solsonins saben imitar a la perfecció el bram del ruc", assenyala Vilanova. Per aquest motiu, considera que no serà complicat trobar un nou bramador o bramadora per a la pròxima edició del Carnaval.

Per participar en el concurs, els interessats hauran d'enregistrar un vídeo indicant el nom, l'edat i la seva comparsa, i demostrar les seves habilitats com a bramador. La gravació s'haurà de publicar a Twitter, Instagram o TikTok mencionant a @carnavalsolsona amb el hashtag #bramòria. El termini per presentar les propostes serà fins al 27 de gener. Després, un jurat d'experts escollirà el futur bramador, que s'anunciarà durant el Ball d'Assaig.

La junta del Carnaval també ha convocat un concurs per buscar un bramador per al Carnaval infantil. Els participants han de tenir entre 10 i 15 anys i seguir els mateixos passos mencionant a @carnaval_infantil_solsona.