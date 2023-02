A fi de facilitar les tasques de recollida de residus i evitar que els cubells del porta a porta siguin el blanc de possibles actes vandàlics per Carnaval, la regidoria de Medi Ambient de Solsona repeteix el sistema extraordinari de recollida de l’any passat a les zones de la ciutat que concentren els actes de la festa. Això implica evitar que veïns, comerços i bars i restaurants treguin els cubells i bujols a la via pública. Així mateix, es repetirà el dispositiu de neteja intensiva de places i carrers.

L’àmbit del municipi amb una recollida extraordinària serà tot el nucli antic, els passatges d’Antoni Guitart i del Vall Fred, la plaça del Camp, el passeig del Pare Claret i els carrers del voltant del casal cívic i la Sala Polivalent. En aquestes zones, es demana als veïns i botiguers que facin ús dels punts de recollida que s’habilitaran a la plaça de Sant Roc, el Camp del Serra i l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre (entorn del monument a la sardana) per dur-hi la fracció corresponent entre les 8 del vespre i les 10 de la nit aquest dissabte vinent, dia 11, i del 16 al 22 de febrer.

Bars i restaurants, totes les fraccions

En aquest sector, així mateix, hi ha 30 bars i restaurants, que tindran una recollida diària de totes les fraccions a les 5 de la matinada el dia 12 i del 17 al 23 de febrer. En el seu cas, hauran de treure els residus amb bosses separades i sense bujols.

La regidoria de Medi Ambient reproduirà, així, la fórmula de l’any passat, amb el primer Carnaval amb porta a porta, ja que se’n va fer una bona valoració i no van registrar-se incidències. En cas de dubtes, es podrà contactar amb l’Oficina Ambiental al telèfon 672601313, o bé acudir-hi en l’horari d’atenció presencial, els dilluns, dimecres i divendres els matins des de les 9 del matí a les 2 del migdia, i els dimarts i dijous, de 4 de la tarda a 7 del vespre.

El Carnaval és el moment de l’any en què més brutícia es genera a la via pública. Per això requereix un dispositiu intensiu de neteja. S’instal·laran una dotzena d’illes de contenidors en punts estratègics del centre per als actes de carrer i els firaires –enguany amb més bujols a la plaça Major– i es reforçarà la neteja viària diàriament amb aigua a pressió sempre que les temperatures ho permetin i no hi hagi risc de glaçades. El servei també s’intensificarà a l’entorn de la Sala Polivalent i el parc infantil d’aquest indret. De totes maneres, per precaució, se’n precintarà el sorral.

Lavabos portàtils a la plaça de Ribera

D’altra banda, per minimitzar la presència d’orins al carrer, l’Ajuntament instal·larà lavabos portàtils a la plaça de Ribera, tal com ha fet durant molts anys, a partir del dijous gras i fins al dimecres de cendra. S’hi instal·laran quatre urinaris i tres cabines sanitàries amb servei diari de neteja i un vigilant de seguretat des de les 12 de la nit fins a les 5 de la matinada. També s’ampliarà l’horari d’obertura dels lavabos públics de la plaça del Camp. A més de l’horari habitual, s’obriran aquest diumenge al matí, amb motiu del parc infantil que organitza la comparsa Mata-rucs, i el dissabte 18 al vespre.