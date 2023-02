Per primera vegada Solsona té una dona com a sermonaire. Ester Vila ha rellevat Francesc Boix en la lectura del sermó del Carnaval d'aquest diumenge a la Plaça Major. Un text satíric que no ha deixat ningú dempeus. Les eleccions municipals del maig, el centre sanitari, el tanatori i les agressions sexuals presumptament comeses pels conegudíssims Dani Alves, Saül Gordillo i Plácido Domingo han protagonitzat el sermó que s'ha llegit davant d'una multitud.

A quarts d'onze del matí, alguns solsonins s'acabaven de llevar i altres feien el cafè després d'una nit de festa. Això no ha impedit que, com cada any, es reunissin davant l'Ajuntament en la quarta jornada dels dies grossos de Carnaval.

El primer acte ha estat la baixada de les autoritats. Un cop a la Plaça Major, no hi ha faltat l'animació. La ironia ha començat amb la versió més boja de la ja popular cançó de Shakira i Bizarrap, però aquest cop dedicada a Cardona i no a Gerard Piqué, i la lletra a la solsonina del "Quédate" de Quevedo.

El sermó ha deixat perles per a tothom. "Plácidos, Alves, Gordillos, colla de vividors, us teníem en estima però sou tots uns violadors", ha començat molt al principi. Per després deixar-se anar en el plànol més local: "Ens ha nascut una estrella, a tothom ens ha sorprès, Junts espera la victòria amb un candidat de pes, et parlarà de Solsona, dels gegants, del Castellvell, però de taxes i urbanisme en sap menys que un de Pinell", sobre Elis Colell, la nova cap de llista de Junts a les eleccions municipals del maig.

I "la Judit també s'ha presentat, als quatre vents ho ha anunciat, que la cadira és molt còmoda i el seu cul ja ho ha notat", sobre l'actual alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert (ERC). "Busca gent republicana, d'esquerres i idealista, només falta que també n'hi hagi algun d'independentista", ha reblat el sermó.

Tampoc se n'ha escapat l'escola El Vinyet, perquè, segons el sermó carnavalesc, "és un cole innovador, d'aquests amb mestres moderns, no celebren el Nadal, però sí les festes d'hivern", ni la censura al Zona Franca de TV3 per part de la direcció de la cadena: "tot per dir grans veritats, quan d'Espanya els emborratxes, tots sabem que els socialistes es converteixen en fatxes".

El sermó també ha parlat "d'aquest tanatori nou, tan bo com ho és el romesco, amb neveres gegantines per tenir els morts ben frescos", i d'altres temes d'actualitat local com el traspàs de la gestió del centre sanitari, perquè "la cosa no va ni a tiros, no s'aguanta ni un més segon, per això des del Consell es volen treure el marrón; que se'l quedi aquell que vulgui, que el regalin si convé, que més malament que ara segur que no ho poden fer".

El sermó del Carnaval de Solsona és un parlament que es fa des de la recuperació d'aquesta festa, l'any 1971, i que és interpretat per un sermonaire - que aquest any ha canviat de gènere per primera vegada. El text és escrit per ciutadans anònims i la seva finalitat és fer un repàs crític de tots els fets i esdeveniments de l'any, tant en l'àmbit local com nacional.

Un cop acabat el sermó, el públic ha pogut gaudir dels ballets dels gegants al mig de la plaça.