El municipi de Riner ha rebut aquest dimarts un eixam de 20.000 abelles procedent de Viladecans amb l'objectiu de retornar-les a la natura per garantir la seva supervivència. El trasllat s'ha dut a terme sota la mirada atenta d'un centenar d'alumnes d'ambdues localitats, que han participat en una activitat educativa per prendre consciència sobre el paper primordial d'aquests éssers vius per garantir l'equilibri mediambiental.

La iniciativa forma part del projecte Redicat, impulsat per l'Associació d'Amics de les Abelles, que treballa per a la protecció d'aquests insectes. "La idea és salvar eixams instal·lats en zones urbanes on estiguin exposats a l'ús d'insecticides i dur-los cap a zones més rurals on trobin un hàbitat segur i puguin dur a terme la seva tasca de pol·linització dels vegetals", ha explicat el president de l'Associació d'Amics de les Abelles, Joan Maria Llorens, que ha afegit que el projecte s'ha reprès després d'un temps de parèntesi per la pandèmia.

D'aquesta forma, s'ha procedit a rescatar un eixam de la ciutat de Baix Llobregat per dur-lo fins al municipi del Solsonès amb la implicació dels alumnes de l'escola rural de Freixinet, situada al terme de Riner, i del centre Miquel Martí i Pol de Viladecans. Els escolars han tingut l'oportunitat de veure in situ el trasllat del rusc d'abelles amb vestits de protecció, plantar flors aromàtiques per a la seva alimentació i construir refugis artificials per a insectes.

A banda d'aprendre curiositats sobre el món de l'apicultura, l'activitat ha servit per generar un intercanvi entre el món urbà i el rural. Així ho creu la tinent d'alcalde de Medi Ambient de Viladecans, Encarna García, que ha destacat que el projecte "ha permès acostar la realitat de les escoles rurals als alumnes que provenen de la ciutat i fomentar així el coneixement entre dues realitats sovint allunyades amb les abelles com a fil conductor".

Per la seva banda, l'alcalde de Riner, Joan Solà, ha afirmat que "és un orgull" participar en un projecte ambiental com aquest per salvar les abelles i n'ha destacat el seu caràcter transversal, "tenint en compte que també afavoreix el desenvolupament econòmic i turístic de Riner". En aquest sentit, el batlle ha posat en relleu la seva voluntat de continuar exercint com a municipi receptor d'eixams d'abelles que es trobin en risc. De fet, el projecte compta amb el finançament de fons Next Generation per a la seva singularitat.