L’Empresa d’Inserció Volem Feina Serveis Ambientals de Solsona s’encarregarà durant cinc anys més de la recollida selectiva porta a porta del Pi de Sant Just, les masies de l’entorn i el polígon industrial d’Olius, després de guanyar-ne el concurs públic. L’Ajuntament d’Olius i el Grup Volem Feina han signat aquest mes de març el contracte de servei de recollida i transport de residus municipals que s’estendrà fins el 2028 i que garanteix la contractació de persones en situació de vulnerabilitat.

L’Ajuntament d’Olius ha apostat per segona vegada consecutiva per una licitació oberta amb caràcter reservat per a empreses d’inserció. L’alcalde d’Olius, Antoni Márquez, ha explicat que “s’ha de donar valor a les empreses que tenim al costat i, si poden ser les relacionades amb serveis socials i la contractació de persones relacionades amb el tercer sector, millor que millor”. Per la seva banda, la nova gerent del Grup Volem Feina, Núria Giné, ha agraït a l’Ajuntament d’Olius el fet de donar valor social a les seves contractacions i ha afegit que aquest tipus de licitacions obren portes no només a persones en situació de vulnerabilitat, sinó també a les seves respectives famílies. Giné ha recordat que l'objectiu de les empreses d’inserció és “aconseguir que les persones no depenguin de les ajudes socials i donar mecanismes per què aprenguin a mantenir un lloc de treball i, d’aquesta manera, convertir-se en persones que paguen impostos i que viuen una vida normalitzada”.

El Grup Volem Feina s’encarrega de la recollida de residus porta a porta del Pi de Sant Just des del 2018, quan es va implantar aquest sistema al municipi. Amb aquesta nova licitació, l’Empresa d’Inserció Volem Feina Serveis Ambientals manté el servei de recollida i transport de residus, les accions de foment del compostatge en habitatges unifamiliars i l’atenció presencial a l’Ajuntament per resoldre dubtes dels ciutadans i possibles incidències del servei.

El contracte adjudicat té un valor de 568.248,38 euros (IVA inclòs) en cinc anys.