Com passa a molts llocs, a Solsona cal mà d'obra i gent que sàpiga treballar un ofici. L'Agència de Desenvolupament Local va detectar aquest nínxol i, per això, ha impulsat la creació d'una escola de jardiners i manobres. "El que hem fet és encaixar les peces d'un trencaclosques", assegura l'alcaldessa de Solsona, Judit Gispert. L'escola neix amb el doble objectiu de millorar la inserció laboral de les persones desocupades i donar resposta a la necessitat dels sectors. L'accés és gratuït, però cal estar desocupat, no cobrar l'atur i residir al nucli antic de Solsona. És el cas del Gerardo Kiwirt. paleta de formació, que aprofita el curs per actualitzar coneixements. Sis dels participants treballaran a la brigada municipal durant mig any.

L'escola ofereix formació de dilluns a divendres durant tot aquest mes de març. En concret, se'ls ensenya a fer tasques de manteniment i rehabilitació d'edificis i també a intervenir en espais públics i zones verdes. En aquest sentit, els alumnes aprenen conceptes bàsics en construcció, electricitat, fontaneria i jardineria. Dels vuit participants, n'hi haurà sis que es contractaran a la brigada municipal durant sis mesos i a jornada completa. La tria es farà en funció d'uns criteris que ja s'han establert i que tenen en compte aspectes com la durada de l'atur o les càrregues familiars de cada candidat. Les actuacions es concentraran al nucli antic de Solsona. La iniciativa és possible gràcies a una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya i el programa s'emmarca dins el Pla de Barris de l'Ajuntament de Solsona. Valoració positiva Tan alumnes com impulsors valoren molt bé la iniciativa. El director de l'escola, Xavi Díaz, lamenta la falta de mà d'obra i, per això, defensa iniciatives com aquesta: "Ajuden molt". De fet, en el seu cas, ell va ser alumne d'un cicle formatiu a l'escola Arrels i ara treballa per aquest centre. Sobre futures convocatòries, primer es valorarà l'acollida del projecte en aquesta primera experiència i es decidirà com seran les properes des de l'Agència de Desenvolupament Local i la brigada.