L'Ajuntament de Solsona portarà al ple la modificació de crèdit per executar el projecte de renovació de la xarxa d'aigua al sector de Santa Llúcia amb l'objectiu de reduir-ne les fuites. El consistori ha rebut una subvenció de 83.900 euros de la Generalitat amb fons Next Generation per a l’obra de millora i rehabilitació de la xarxa d’aigua a Santa Llúcia, que té un import total de 126.900 euros. El govern municipal proposa destinar-hi 43.000 euros del romanent de tresoreria per completar-ne el finançament necessari.

Actualment, l’estat de les canonades antigues de la xarxa municipal d’aigua provoca nombroses pèrdues que, alhora, obliguen a realitzar talls freqüents en el subministrament. El projecte, redactat per l’enginyer municipal, preveu substituir 3.243 metres de canonada de PVC per polietilè i millorar derivacions, connexions i escomeses, a més d’introduir la sectorització com a sistema de funcionament de la xarxa per controlar la demanda d’aigua de cada tram i millorar-ne el rendiment. En l’àmbit educatiu, el ple municipal ha d’abordar la contractació de la gestió de l’escola bressol municipal Els Petits Gegants, en tant que aquest estiu s’acaba la darrera pròrroga del contracte amb la cooperativa Incoop. L’expedient que presenta el govern té un pressupost de licitació de 566.710 euros i un valor estimat d’1.173.420 euros per a un contracte de dues anualitats (cursos 2023-2024 i 2024-2025) amb la possibilitat de dues pròrrogues per a dues anualitats més. La corporació també ha de votar la rectificació de l’inventari de béns de l’Ajuntament, un tràmit que es repeteix cada quatre anys per recollir les variacions que es produeixen en el patrimoni municipal (se’n modifiquen 35 fitxes). Entre altres punts de l’ordre del dia, també es deliberarà sobre la bonificació del 80% sobre l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) pels treballs d’instal·lació d’un ascensor i les obres de la coberta de l’Institut Francesc Ribalta, en tant que és potestat del ple, en aquest cas, si es declara l’actuació d’especial interès o utilitat municipal.